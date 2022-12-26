هدية ثمينة لرونالدو في عيد الميلاد

هبة بريس

تلقى أسطورة كرة القدم البرتغالية كريستيانو رونالدو، هدية ثمينة، بمناسبة عيد الميلاد، من صديقته جورجينا رودريغيز.

ونشرت رودريغيز فيديو على حسابها على إنستغرام وهي تقدم له سيارة من نوع “رولز رويس 1” بينما بدا رونالدو سعيدا بهذه الهدية بينما كان يحمل ابنته.

وظهرت رودريغيز وهي تتجول في المنزل الذي أضيئت به الشموع، قبل أن تفاجئ رونالدو بهديته خارجه.

من جهته، قدم رونالدو الشكر لرودريغيز، عبر قصته على إنستغرام، على “الهدية التي لا تصدق”، التي تلقاها في عيد الميلاد.

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