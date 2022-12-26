مجلس المنافسة يستقبل مركز المسيرين الشباب « CJD»

هبة بريس _ الرباط

استقبل أحمد رحو رئيس مجلس المنافسة، مؤخرا بمقر المجلس بالرباط، السيد نوفل الهزيتي رئيس مركز المسيرين الشباب، بناء على طلب منه، وكذا أعضاء مكتبه الوطني.

وذكر بلاغ للمجلس، أن رئيس المركز وأعضاء مكتبه الوطني رحبوا بهذا اللقاء، الذي شكل مناسبة لاستعراض قيم المركز وروحه وأهدافه من جهة، وإبداء الرغبة في التعرف بشكل أفضل على مجلس المنافسة وعلى قواعد قانون المنافسة من جهة ثانية.

من جانبه، ذكر السيد أحمد رحو بالمهام الرئيسية المنوطة بهذه المؤسسة الدستورية، وبالرؤية التي تطبع أعماله وديناميته.

كما أشار إلى المقاربة البراغماتية المعتمدة من قبل المجلس والمرتكزة على الإنصات والبيداغوجيا في مجال التواصل، مع التحلي باليقظة والحزم والصرامة في ممارسة صلاحياته.

وأضاف أن الهدف من ذلك هو المساهمة في تكريس دولة الحق والقانون في المجال الاقتصادي، وحماية مصالح المستهلكين والمستثمرين، وترسيخ منافسة حرة ونزيهة تمكن جميع مكونات النسيج الاقتصادي، لاسيما المقاولات الصغرى والمتوسطة والكبرى، على قدم المساواة من الحقوق والواجبات.

وحسب البلاغ ، تمحورت المحادثات حول الجوانب ذات الصلة بتقنين المنافسة، خاصة مراقبة مشاريع التركيز الاقتصادي التي تهم المقاولات الكبرى وكذا الصغرى والمتوسطة على حد سواء، فضلا عن الآراء الاستشارية التي يصدرها المجلس والتي تسلط الضوء على سير المنافسة في السوق ورصد المخاطر المخلة بها.

وفي ختام هذا اللقاء، تعهد المكتب الوطني لمركز المسيرين الشباب، بتشكيل لجنة تختص بالإشكاليات ذات الصلة بالمنافسة، بهدف ترسيخ ثقافة المنافسة واحترام قواعدها وقوانينها داخل المركز.

وفي هذا الصدد، سيتم تعميم دليل المطابقة مع قواعد المنافسة، الذي أعده المجلس لفائدة المقاولات، داخل المركز، بغية الإلمام بشكل أفضل بالممارسات السليمة في مجال قانون المنافسة.

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