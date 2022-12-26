المغرب يمنح الأردنيين التأشيرة الإلكترونية

هبة بريس

أعلنت السفارة المغربية في العاصمة الأردنية عمان، فتح باب الحصول على التأشيرة الإلكترونية للدخول إلى المملكة المغربية، اعتبارا من 10 يناير المقبل.

وذكرت السفارة، في بيان لها، اليوم الاثنين، أن هذا القرار جاء في إطار العلاقات المتميزة بين المملكة المغربية والمملكة الأردنية الهاشمية، وفي إطار تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وأشارت إلى أن التأشيرة الإلكترونية هي تصريح شخصي يسمح بالوصول والإقامة على الأراضي المغربية، حيث يتعين على الأردنيين تقديم طلباتهم عبر نظام إدارة التأشيرات الإلكتروني المُعد لهذا الغرض.

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