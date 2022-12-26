وزارة بنسعيد تطلق متحف “نية مغربية” لتوثيق إنجاز أسود الأطلس

2022-12-26 / 10:12
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هبة بريس

أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل، أنها قامت بإطلاق متحف إلكتروني رقمي « نية مغربية » عبارة عن موقع إلكتروني يضم جميع صور وفيديوهات إنجاز أسود الأطلس خلال نهائيات كأس العالم قطر 2022.

ويتضمن هذا المتحف، جميع الصور الرسمية والفيديوهات، وكذا صور ومقاطع فيديوهات، للجماهير المغربية، قاموا بتوثيق لحظات فرح خلال نهائيات كأس العالم، والمشاركة المتميزة للمنتخب الوطني لكرة القدم بكأس العالم، إضافة إلى صور وفيديوهات الاستقبال الشعبي الرسمي لعناصر النخبة الوطنية بمدينة الرباط، والذي أقيم بتعليمات ملكية سامية للملك محمد السادس.

كما سيبقى هذا المتحف، مفتوح أمام الجميع، لإضافة صور وفيديوهات، تخلد لهذا الإنجاز الوطني التاريخي، حتى تبقى هذه اللحظات موثقة ورهن إشارة جميع المواطنات والمواطنين.
ويمكنكم زيارة هذا الموقع الالكتروني باللغتين العربية والفرنسية عبر الرابط :
https://niyamaghribia.ma

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