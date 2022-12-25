مانشستر يونايتد يجدد عقود أربعة لاعبين حتى 2024

2022-12-25 / 09:34
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هبة بريس

جدد نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عقود أربعة لاعبين حتى 2024، بينهم المهاجم ماركوس راشفورد، وفق ما أعلن مدرب النادي الهولندي إريك تن هاغ اليوم السبت.

وجاء في بيان للنادي “أكد إريك تن هاغ، مدرب مانشستر يونايتد، أن النادي جدد لمدة سنة واحدة عقود أربعة لاعبين”.

وكانت عقود راشفورد والظهيرين لوك شو والبرتغالي ديوغو دالو ولاعب الوسط البرازيلي فريد تنتهي في يونيو 2023، أي مع نهاية الموسم الحالي.

وتخرج راشفورد (25 عاما ) من أكاديمية يونايتد والتحق بالفريق الأول منذ 2015، فيما انضم دالو وفريد إلى الشياطين الحمر في 2018 وشو في 2014.

ويحتل يونايتد المركز الخامس في البطولة المحلية ويستضيف نوتنغهام فوريست الثلاثاء ضمن الدورة ال 17، مع استئناف البرميرليغ إثر التوقف لكأس العالم في قطر.

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