وليد الركراكي ضمن قائمة المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم
هبة بريس - الرياضة
وضع الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصائيات كرة القدم (IFFHS)، الناخب الوطني وليد الركراكي ضمن لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدرب في العالم.
وجاء وضع وليد الركراكي ضمن قائمة المدربين المرشحين لنيل جائزة أفضل مدرب في العالم بعد الإنجازات الكروية التي حققها مع الوداد والمنتخب الوطني ،حيث تم ادراج اسم الركراكي الى جانب 14 مدربا آخرين .
ومن بين المدربين المرشحين لهذه الجائزة، مدرب ريال مدريد كارلو أنشيلوتي، والألماني يورغن كلوب (م. ليفربول)، الإسبانيان بيب غوارديولا (م. مانشستر سيتي) وأوناي إيمري (م. أستون فيلا).
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13 تعليقات
الركراكي طاقة إيجابية ماشاء الله بفضل الله ثم بسبب حبه الصادق أستطاع ان يجمع شمل مغاربة العالم كله ماشاء الله ..
اول انسان اراه صريح وفصيح اللسان هذا كمغربي. اما كمدرب احسن مدرب في العالم والدليل ان المدربين تأثروا بالمدرب الخلوق اعانك الله وحفظك من شر خلقه ..
ونعم الاخلاق اللهم احفظه ..
احسن مدرب كل الاحترام والتقدير السيد الركراكي الرجل المناسب في المكان المناسب ..
الركراكي وليد انسان جميل بأخلاقه و شخصيته وطيبوبته كل الاحترام لهذا الرجل العظيم..
هذا هو فعلا حقيقة الإيمان بالقدر خيره وشره برافو الركراكي ديروا النية ..
تستحق الاحترام والتقدير لكل مجهوداتك الجبارة..
نتمنى له الافضل ..
يستاهل بالنسبة لي احسن مدرب رايته في حياتي حفظه الله ورعاه
يستحق الجائزة فعلا احسن مدرب
بالتوفيق ان شاء الله.
من نصيبوا ان شاء الله .
يستحق الجائزة فعلا احسن مدرب