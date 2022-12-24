كورونا بالمغرب.. تسجيل 78 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم السبت، عن تسجيل 78 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 113 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و866 ألف و056 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و097 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و458 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و689 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و244 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و295 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (29)، والدار البيضاء سطات (26)، وسوس ماسة (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، ودرعة تافيلالت (3) ، ومراكش آسفي (3)، وفاس مكناس (2)، والعيون الساقية الحمراء (2)، وجهة الشرق (2)، والداخلة وادي الذهب (1)، وبني ملال خنيفرة (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 655 حالة، فيما تم تسجيل حالتين خطيرتين خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 9 حالات.

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