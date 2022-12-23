كورونا بالمغرب.. تسجيل 69 إصابة جديدة 

هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة 23 دجنبر، عن تسجيل 69 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 74 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و865 ألف و996 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و418 ألف و075 شخصا، مقابل 24 مليون و917 ألف و440 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و675 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 271 ألف و166 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و254 ألف و182 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (36)، والدار البيضاء سطات (19)، ومراكش آسفي (4)، وسوس ماسة (3)، وطنجة تطوان الحسيمة (2)، وبني ملال خنيفرة (2)، وفاس مكناس (2)، ووجهة الشرق (1).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 690 حالة، فيما تم تسجيل حالة واحدة خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 8 حالات.

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