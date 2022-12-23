بعد طرده من المونديال.. الكاميروني أونانا يعتزل دولياً

هبة بريس - وكالات

قرر أندريه أونانا، حارس مرمى منتخب الكاميرون لكرة القدم، اعتزال اللعب دوليا، بعد إيقافه من قبل إدارة الفريق خلال نهائيات كأس العالم في قطر.

وكتب أونانا في تغريدة نشرها على حسابه بموقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أنه حقق “حلمه الكبير” باللعب لبلده.

وتحدث أونانا في رسالته للجماهير عن: ساعات تدريب ورحلات لا نهائية والكثير من المثابرة.

وأضاف: لكن كل قصة مهما كانت جميلة لها نهايتها. وانتهت قصتي مع المنتخب الكاميروني.

وتابع أونانا: اللاعبون يأتون ويذهبون، الأسماء عابرة، لكن الكاميرون تأتي قبل أي شخص أو لاعب. يظل الحب للكاميرون أبديا، وكذلك حبي للمنتخب الوطني ولشعبنا الذي دعمنا دائما بغض النظر عن مدى صعوبة هذه اللحظة.

ما رأيك؟ المجموع 6 آراء 0 6