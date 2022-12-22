قرض ومنحة ألمانية بقيمة 360 مليون درهم لتمويل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج

2022-12-22 / 15:57
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هبة بريس

وقع المغرب وبنك التنمية الألماني “KfW”، اليوم الخميس بالرباط، على عقدي قرض ومنحة لتمويل البرنامج الوطني للتطهير السائل المندمج (مكون المراكز الرئيسية للجماعات)، بغلاف مالي إجمالي قدره 32 مليون أورو، أي ما يناهز 360 مليون درهم.

وأوضح بلاغ لوزارة الاقتصاد والمالية، أنه تم التوقيع بالأحرف الأولى على عقدي القرض والمنحة من طرف الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والمكلف بقطاع الماء والتطهير ببنك التنمية الألماني، يورغ دوكس .

وأبرز أن هذا البرنامج يتوخى تنفيذ مشاريع التطهير في 35 مركزا على مستوى الجماعات القروية لأقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة وتارودانت وشفشاون .

وفي أعقاب حفل التوقيع، أشاد السيدان فوزي لقجع ويورغ دوكس بمستوى علاقات الشراكة القائمة بين المملكة المغربية وجمهورية ألمانيا الاتحادية، مع التأكيد على الرغبة في الانخراط في نقاش مشترك من أجل زيادة وتعزيز الولوج إلى تمويل بنك التنمية الألماني.

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