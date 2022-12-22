طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة واحدة
هبة بريس - مكتب طنجة
عثر اليوم الخميس، على 4 جثث، داخل منزل بحي العرعار “بن كيران” بمدينة طنجة .
وبحسب مصادر مطلعة فان الامر يتعلق بأربعة أشخاص ينتمون لأسرة واحدة عثر على جثتهم داخل المنزل الذي كانوا يقطنون فيه قيد حياتهم .
ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الوفاة له علاقة بـ”تسرب الغاز” أودى بحياة 4 أفراد من عائلة واحدة، فيما شرعت عناصر الشرطة العلمية في تحرياته لمعرفة ملابسات الحادث.
ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
7
0
11 تعليقات
اللهم ارحمهم واغفر لهم واجعىهم من الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم..
يجب على كل واحد منا ان يأخذ الحيطة والحذر من سخان غاز البوتان حتى لا يقع في كارثة إنسانية لاتنسى ولاتحمد عقباها إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
نطلب لهم الرحمة والمغفرة وكل نفس ذائقة الموت ولكن لا نتمنوها لهم بهذه الطريقة الأليمة والمحزنة إن لله وإن إليه راجعون .
للاسف الشديد هذا الغاز السام الذي يفتك أرواح الأشخاص وربما هذآ راجع إلى عدم التوعية أو عدم الجودة في السخان الغاز البوتان او عدم تركيبه …..لهذا يجب علينا أن نأخذ الحيطة والحذر منه . . إن لله وإن إليه راجعون تغمدهم الله بواسع رحمته واسكنهم فسيح جناته مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أغلبية الناس تظن أن تسرب الغاز السام هو غياب التهوية ولكن هذا خطأ ..الصواب هو شراء السخان بثمن قليل وجودة ناقصة ويقول المثل المغربي (عند رخصوا تخلي نصو)… اللهم ارحمهم واغفر لهم واسكنهم فسيح جناتك يارب وصبىر اهليهم الصبر والسلوان إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
إن لله وإن إليه راجعون اللهم صبر اهليهم الصبر والسلوان خبر محزن جدا ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .
المشكل الكبير في المواطن الذي يقتني سخان غاز وهو يعلم انه اشترى الخطر لأسرته…. إن لله وإن إليه راجعون يآ أيتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جناتي عزاؤنا وعزاؤكم واحد للأسرة التي فقدت أربعة أشخاص..
نصيحة مني يجب عدم شراء سخان غاز البوتان لأنه يسبب وفيات بكثرة لهذا احتنبوه .. إن لله وإن إليه راجعون اللهم ارحمهم برحمتك ياارحم الراحمين ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم…
يجب أن يكون السخان الغاز السام بعيدا عن الحمام وله تهوية جيدة حتى لايسبب وفاة مثل ما وقع لهذه الأسرة التي ذهبت ضحية … إن لله وإن إليه راجعون.
دائما عندما يحل فصل الشتاء نسمع مثل هذه الأخبار المؤلمة والمحزنة ولا ندري من السبب في ذلك ؟؟؟؟ اللهم ارحمهم واغفر لهم إن لله وإن إليه راجعون..
تعازينا الحارة ومواساة لأسرة الضحايا الأبرياء الذين ذهبوا ضحية هذآ السخان الغاز السام ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون ..