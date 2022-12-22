طنجة ..تسرب للغاز ينهي حياة 4 اشخاص من أسرة واحدة

هبة بريس - مكتب طنجة

عثر اليوم الخميس، على 4 جثث، داخل منزل بحي العرعار “بن كيران” بمدينة طنجة .

وبحسب مصادر مطلعة فان الامر يتعلق بأربعة أشخاص ينتمون لأسرة واحدة عثر على جثتهم داخل المنزل الذي كانوا يقطنون فيه قيد حياتهم .

ورجحت المصادر ذاتها أن يكون سبب الوفاة له علاقة بـ”تسرب الغاز” أودى بحياة 4 أفراد من عائلة واحدة، فيما شرعت عناصر الشرطة العلمية في تحرياته لمعرفة ملابسات الحادث.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 7 0