بنسعيد يؤكد على ضرورة النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للصحفيين

هبة بريس - الرباط

ربط وزير الثقافة والتواصل والشباب، محمد المهدي بنسعيد، وجود إعلام قوي وموضوعي، يمنح الخبر اليقين ويقدم التحليل الرَزِينْ، بتحسين وضعية العاملين بالقطاع.

وشدد الوزير في كلمته باليوم الدراسي المنظم بمجلس النواب تحت عنوان “الإعلام الوطني والمجتمع، تحديات ورهانات المستقبل”، على ضرورة النهوض بالوضعية الاجتماعية والمادية للعاملين في القطاع، عبر تحيين الاتفاقية الجماعية، والرفع من الدخل الأدنى للصحافيات والصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، وضمان حقوقهم الاجتماعية، وهو ما نسعى إلى تحقيقه، عبر خلق مؤسسة وطنية، للنهوض بأوضاع العاملين في المؤسسات الإعلامية الوطنية، تماشيا مع الورش الملكي الحكيم، للحماية الاجتماعي.

وتابع الوزير بالقول “لا يعقل أن يبقى الصحافي خارج هذا الورش بجميع أبعاده، ونحن نتحدث عن الحوار الوطني للإعلام والمجتمع، فلا بد من التذكير، بأن النهوض بالأوضاع الاجتماعية للعاملين في قطاع الإعلام، كانت من بين توصيات الكتاب الأبيض. “

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