المطارات.. أزيد من 18 مليون مسافر حتى متم نونبر

هبة بريس

استقبلت المطارات المغربية خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من هذه السنة، 18.467.415 مسافرا، أي بنسبة استرجاع بلغت 80 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2019.

وأوضح بلاغ للمكتب الوطني للمطارات أن “حصيلة حركة النقل الجوي منذ بداية السنة إلى غاية متم شهر نونبر 2022 أظهرت تمكن المطارات المغربية من تسجيل نمو لنسب الاسترجاع مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019، حيث تم استقبال 80 في المائة من حركة المسافرين 82 في المائة من حركة الطائرات، وهو ما يمثل 18.467.415 مسافرا و157.687 حركة للطائرات بالنسبة لجميع المطارات.

وأضاف المصدر ذاته أن المطارات المغربية استقبلت خلال شهر نونبر 2022 ما مجموعه 1.914.705 مسافرا و15.341 رحلة جوية، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر على التوالي بـ 96 في المائة بالنسبة للمسافرين و92 في المائة بالنسبة لحركة الطائرات مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2019.

وسجل مطار محمد الخامس خلال شهر نونبر 664.351 مسافرا عبر 5.602 رحلة جوية، وهو ما يمثل 86 في المائة من حركة النقل الجوي للمسافرين و81 في المائة من حركة الطائرات المسجلة خلال نونبر 2019.

بالنسبة لحصيلة حركة النقل الجوي المسجلة خلال الأحد عشر شهرا الأولى من السنة، فقد استقبل مطار محمد الخامس 6.844.387 مسافرا عبر 60.344 رحلة جوية، وذلك بنسبة استرجاع تصل إلى 72 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وبشأن الحصيلة المسجلة خلال الأحد عشر شهرا الأولى، فقد تمكنت مطارات الشمال والشرق من تعزيز معدلات استرجاعها لحجم حركة النقل الجوي المسجلة خلال نفس الفترة من سنة 2019، حيث إن هذه النسب بلغت أو تجاوزت 100 في المائة (تطوان: 431 في المائة، وجدة: 121 في المائة، الناظور: 109 في المائة، طنجة: 105 في المائة)، كما هو الحال بالنسبة لمطاري كلميم (142 في المائة) والرشيدية (99 في المائة).

من جهة أخرى، كشف المكتب أن حركة النقل الجوي الداخلي سجلت 195.962 مسافرا خلال شهر نونبر 2022، أما بالنسبة للفترة الممتدة من يناير إلى متم شهر نونبر، فقد عرفت استقبال1.953.335 مسافرا وذلك بنسبة استرجاع تقدر بـ 71 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

بينما عرفت حركة النقل الجوي الدولي تسجيل 1.718.743 مسافرا خلال شهر نونبر، وهو ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 99 في المائة مقارنة بشهر نونبر 2019، أما بخصوص الحصيلة المسجلة خلال الأحد عشر شهرا الأولى، فقد تم استقبال 16.514.080 مسافرا بنسبة استرجاع بلغت 81 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2019.

وسجلت حركة النقل الجوي مع كل من أوروبا، والشرق الأوسط والأقصى وأمريكا الشمالية خلال شهر نونبر نسب استرجاع تفوق 100 في المائة، حيث سجلت حركة النقل الجوي مع أوربا التي تمثل 83 في المائة من حركة النقل الجوي الدولي، نسبة استرجاع تقدر ب101 في المائة مقارنة مع شهر نونبر 2019.

وبلغت حركة الطائرات المسجلة خلال شهر نونبر 2022 بمطارات المملكة 15.341 حركة مقابل 16.721 حركة المسجلة خلال نفس الشهر من سنة 2019، أي ما يمثل نسبة استرجاع تقدر بـ 92 في المائة.

أما ما يتعلق بنشاط الشحن الجوي فقد سجل خلال شهر نونبر 2022 ما مجموعه 5.973 طن، في حين بلغ حجم هذا النشاط منذ بداية السنة وإلى متم شهر نونبر ما مجموعه 63.923 طن، وهو ما يمثل 74 في المائة مما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2019.

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