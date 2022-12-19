برنامج “فرصة”.. تمويل أزيد من 11 ألف حامل مشروع

هبة بريس _ الرباط

أفادت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بأن برنامج “فرصة” منح تمويلا لفائدة 11 ألفا و200 حامل مشروع.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها، اليوم الاثنين، أن “برنامج فرصة يواصل التقدم في جانبه التمويلي، بما في ذلك عملية صرف القروض التي دخلت مرحلتها الأخيرة. كل مؤشرات البرنامج جيدة: من خلال 11.200 عملية تمويل، من بينها توقيع 9.400 عقد، و5.300 عملية تحويل توصل بها حاملو المشاريع، و4.100 عملية تحويل في طور الإنجاز”.

وذكّر البلاغ بأن عملية التمويل تتكون من عدة مراحل، تبدأ انطلاقا من حصول حامل المشروع على الموافقة من طرف لجنة التمويل.

ويتعلق الأمر بالتعاقد مع حامل المشروع، وتتطلب هذه المرحلة القيام بالحد الأدنى من الإجراءات الإدارية، كالتحقق من مطابقة الوثائق الإدارية، والتأكد من رقم التعريف البنكي للمستفيد، وطلب التمويلات التي توجهه مؤسسة القروض الصغرى إلى الشركة المغربية للهندسة السياحية، من أجل صرف المبالغ المتعلقة بالعقود الموقعة والتحويل البنكي للمبالغ المتعاقد بشأنها من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية لفائدة مؤسسة القروض الصغرى والتحويل البنكي لفائدة حامل المشروع من قبل مؤسسة القروض الصغرى.

وأكد البلاغ أنه لتسريع مرحلة التمويل، عبأت الشركة المغربية للهندسة السياحية 07 مؤسسات للتمويل تغطي مجموع التراب الوطني، مضيفا أن فرق الشركة المغربية للهندسة السياحية تواكب هذه المؤسسات عن كثب من أجل سلاسة أكبر في مراحل توقيع العقود ومنح القروض والمساعدات.

وأشارت الوزارة، في هذا الصدد، إلى أن الإنجاز يتفاوت من مؤسسة تمويلية إلى أخرى، مبرزة أنه لأجل ذلك تستفيد المؤسسات التي تعرف طلبا قويا من مواكبة لتسريع وتيرة معالجة الملفات وصرف التمويلات.

وبناء على ذلك، فإن الوتيرة الأسبوعية لصرف التمويلات عرفت ارتفاعا ملحوظا خلال الأسابيع الأخيرة لتصل إلى الهدف المنشود من قبل البرنامج.

وخلص البلاغ إلى أنه “في الوقت الراهن، يحصل 1500 حامل مشروع كل أسبوع على تحويل بنكي لقروضهم. وتعمل جميع الأطراف المعنية على قدم وساق لبلوغ الهدف الذي حدده البرنامج، وتمويل 10 آلاف مشروع قبل نهاية السنة٠

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