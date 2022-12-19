عبد الجليل..تم نقل 1,8 مليون مسافر عبر 300 رحلة إلى غاية أكتوبر الماضي

هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، اليوم الإثنين، أنه منذ استئناف حركة النقل الجوي وطنيا ودوليا خلال فبراير 2022، عرفت الرحلات الجوية الداخلية انتعاشا ملحوظا، إذ تم نقل 1,8 مليون مسافر عبر 300 رحلة أسبوعية إلى غاية أكتوبر الماضي.

وأوضح عبد الجليل، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تعزيز منظومة الرحلات الجوية الداخلية بين جهات ومناطق المملكة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة استرجاع حركة النقل الجوي الداخلي بلغت 70 في المائة مقارنة بسنة 2019،

ولفت إلى أن النقل الداخلي سجّل تراجعا ملموسا بسبب تداعيات جائحة كورونا، بنسبة 62 في المائة سنة 2020 و47 في المائة سنة 2021 مقارنة ب2019.

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