عبد الجليل..تم نقل 1,8 مليون مسافر عبر 300 رحلة إلى غاية أكتوبر الماضي

2022-12-19 / 18:59
0
هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، اليوم الإثنين، أنه منذ استئناف حركة النقل الجوي وطنيا ودوليا خلال فبراير 2022، عرفت الرحلات الجوية الداخلية انتعاشا ملحوظا، إذ تم نقل 1,8 مليون مسافر عبر 300 رحلة أسبوعية إلى غاية أكتوبر الماضي.

وأوضح عبد الجليل، في معرض رده على سؤال شفوي بمجلس النواب حول “تعزيز منظومة الرحلات الجوية الداخلية بين جهات ومناطق المملكة”، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، أن نسبة استرجاع حركة النقل الجوي الداخلي بلغت 70 في المائة مقارنة بسنة 2019،

ولفت إلى أن النقل الداخلي سجّل تراجعا ملموسا بسبب تداعيات جائحة كورونا، بنسبة 62 في المائة سنة 2020 و47 في المائة سنة 2021 مقارنة ب2019.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of برلمانية..لمصلحة من يستمر ارتفاع أسعار المحروقات ؟

برلمانية..لمصلحة من يستمر ارتفاع أسعار المحروقات ؟

2022-12-19 / 21:26
Photo of حكومة هولندا تعتذر رسميا عن ماضيها العبودي

حكومة هولندا تعتذر رسميا عن ماضيها العبودي

2022-12-19 / 18:32
Photo of أنشطة الهندسة”.. برتوكول اتفاق بين المغرب وشركة “AVL المغرب”

أنشطة الهندسة”.. برتوكول اتفاق بين المغرب وشركة “AVL المغرب”

2022-12-19 / 18:10
Photo of مجموعة البنك الشعبي تتوسع بشراكة استراتيجية لتقريب خدماتها من كل المواطنين

مجموعة البنك الشعبي تتوسع بشراكة استراتيجية لتقريب خدماتها من…

2022-12-19 / 14:50
Photo of المالية العامة.. تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

المالية العامة.. تقرير حول وضعية تحملات وموارد الخزينة

2022-12-17 / 15:37
Photo of تقرير: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأغذية

تقرير: ارتفاع أسعار صناعة السيارات والأغذية

2022-12-17 / 13:06
Photo of وزير نيجيري: التعاون مع المغرب في قطاع الأسمدة شكل “قصة نجاح” تخدم إفريقيا

وزير نيجيري: التعاون مع المغرب في قطاع الأسمدة شكل…

2022-12-17 / 11:33
Photo of مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب كل بلد

مديرية الضرائب تذكر المقاولات بآخر أجل لإيداع التصريح حسب…

2022-12-17 / 11:25
Photo of حتى متم نونبر.. عجز الميزانية يصل إلى 48,1 مليار درهم

حتى متم نونبر.. عجز الميزانية يصل إلى 48,1 مليار…

2022-12-17 / 09:48
Photo of خبير..”إنجازات الأسود” جعلت البلاد تحت “الأضواء العالمية”

خبير..”إنجازات الأسود” جعلت البلاد تحت “الأضواء العالمية”

2022-12-16 / 21:00

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق