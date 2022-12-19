قطر استقبلت أكثر من 1.4 مليون زائر خلال المونديال

2022-12-19 / 13:13
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هبة بريس - وكالات

استقبلت قطر أكثر من مليون و400 ألف زائر من أنحاء العالم خلال كأس العالم FIFA قطر 2022، التي انطلقت منافساتها في 20 نوفمبر الماضي، والتي اختتمت اليوم الأحد بالمباراة النهائية بين منتخبي الأرجنتين وفرنسا، على أرضية استاد لوسيل.

وبلغ إجمالي عدد الحضور الجماهيري لمباريات البطولة قرابة 3,4 ملايين مشجع، ما يعني أن متوسط حضور المباراة الواحدة تجاوز 53 ألف مشجع، بطاقة استيعابية إجمالية تجاوزت 96 بالمائة.

وقد استمتع المشجعون بطبيعة البطولة متقاربة المسافات، إذ تمكن الآلاف من حضور أكثر من مباراة في يوم واحد خلال المراحل الأولى من منافسات البطولة، لأول مرة في التاريخ الحديث لكأس العالم، بفضل تقارب المسافات بين الاستادات الثمانية، عالمية المستوى، التي تقع جميعها ضمن مسافة لا تتجاوز ساعة واحدة من وسط مدينة الدوحة، ويمكن الوصول إليها بسهولة باستخدام المترو أو الحافلات، أو سيارات الأجرة.

إلى جانب ذلك، حظيت الأنشطة الترفيهية، التي أقيمت في أجواء تلائم جميع أفراد الأسرة، بشعبية كبيرة، إذ حضر أكثر من 530 ألف شخص فعاليات مختلفة يومياً خلال أيام البطولة، في مهرجان الفيفا للمشجعين بحديقة البدع، والمناطق المحيطة بالاستادات، وعلى كورنيش الدوحة وفي مناطق المشجعين في أنحاء البلاد.

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