بعد التتويج بكأس العالم.. ميسي يتراجع عن الاعتزال دوليا

2022-12-19 / 10:04
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هبة بريس - وكالات

حسم النجم ليونيل ميسي موقفه من اعتزال اللعب الدولي عقب قيادته الأرجنتين للفوز بكأس العالم 2022 بتغلبها على فرنسا في النهائي بركلات الترجيح 4-2 بعدما انتهت المباراة بالتعادل 3-3.

وصرح ميسي قبل البطولة بأن مونديال قطر سيكون كأس العالم الأخير له، وبعد مطالبات العديد باعتزال ميسي وهو محققا للقب، خرج وتحدث حول هذا الأمر عقب مواجهة فرنسا.

وفي حوار مع “بي إن سبورتس” وللإجابة عن سؤال إذا ما كان ذلك هو ظهوره الأخير بقميص الأرجنتين رفض النجم الأرجنتيني الحديث ورد بعيدا عن سؤال المراسل وقال: “لنحتفل الآن”.

وفي تصريحات أخرى لصالح “TYC” نقلها الصحفي فابريتسيو رومانو قال ميسي ردا على ذلك السؤال: “لا لن تكون تلك هي آخر مباراة لي مع الأرجنتين، أريد أن أستمر في اللعب كبطل للعالم بقميص المنتخب، أنا أحب كرة القدم”.

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