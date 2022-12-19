أمير قطر: أوفينا بوعدنا بتنظيم مونديال استثنائي من بلاد العرب

2022-12-19 / 09:19
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هبة بريس - وكالات

قال أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، إن بلاده أوفت بوعدها بتنظيم نسخة استثنائية من كأس العالم لكرة القدم، بعد ختام البطولة وفوز الأرجنتين بها.

وفي تغريدة عبر “تويتر”، بارك أمير قطر لـ”منتخب الأرجنتين فوزهم بكأس العالم قطر 2022، وللمنتخب الفرنسي وصافة البطولة”.

وأضاف: “أشكر كل المنتخبات على لعبهم الرائع، والجماهير التي شجعتهم بحماس”.

وأردف: “مع الختام نكون أوفينا بوعدنا بتنظيم بطولة استثنائية من بلاد العرب، أتاحت الفرصة لشعوب العالم لتتعرف على ثراء ثقافتنا وأصالة قيمنا”.

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‫10 تعليقات

  4. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه نحن أمة أعزنا الله بالإسلام فإن إبتغينا العزة في غيره أذلنا الله..

  9. ما فعلته قطر الشقيقة ومنعها من شرب الخمر لقنت العالم درسا على أن المسلمين يطلقون شريعة الله..

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