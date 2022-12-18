العراق.. قت.لى وجرحى في عملية لداعش بكركوك

2022-12-18 / 11:30
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هبة بريس

أكد محافظ كركوك، راكان سعيد الجبوري، الأحد، أن الهجوم الذي أودى بحياة عدد من عناصر الشرطة الاتحادية سوف يتم الرد عليه.

وقال الجبوري في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية “واع” إن “حادث قرية الصفرة لن يمر دون القصاص العاجل من العناصر الإرهابية”، على حد تعبيره.

وكانت وكالة الأنباء العراقية قد أفادت بمقتل عنصر أمن، في حين أكدت وسائل إعلام محلية قد مقتل9 عناصر من رجال الشرطة الاتحادية بينهم ضابط، وإصابة عنصر آخر بجراح.

وذكر مصدر أمني لموقع السومرية نيوز، إن “عبوة استهدفت عجلتين (سيارتين) للقوات الأمنية من الشرطة الاتحادية في ناحية الرياض بمحافظة كركوك”.

وأضاف أن العبوة “أسفرت عن 9 ضحايا من المنتسبين بينهم ضابط برتبة رائد، وإصابة آخر”.

وذكر مصدر أمني آخر لموقع “كردستان 24″ أنه و” وعقب الانفجار مباشرةً، وقع اشتباك مسلّح بين الشرطة وعناصر من خلايا داعش، أسفرت المواجهات عن مقتل أحد أفراد التنظيم”.

ولاحقا، مصدر أمني، بوقوع اشتباك قوة أمنية مع “مجموعة إرهابية”، بالقرب من مكان الانفجار في كركوك.

وذكرت السومرية نيوز”قوة أمنية اشتبكت مع مجموعة إرهابية وقتلت أحدهم بالقرب من مكان التفجير في كركوك”.

وأضاف أن “عملية تفتيش كبيرة في المنطقة بحثا عن مسلحين آخرين”.

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