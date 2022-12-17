الركراكي : خروج الملك للاحتفال مع الشعب بفوز الأسود سيبقى راسخا في ذاكرتي

هبة بريس - متابعة

قال وليد الركراكي ، مدرب المنتخب الوطني إن من بين أجمل الصور التي ستبقى راسخة في ذهنه، خروج الملك محمد السادس للاحتفال مع الشعب المغربي بالإنجاز التاريخي للنخبة الوطنية في نهائيات كأس العالم “مونديال قطر 2022”.

وأضاف الركراكي أن خروج جلالة الملك للاحتفال مع الشعب المغربي، يشير إلى أن المنتخب الوطني ترك تأثيرا رائعا ونجح في توحيد المغاربة طيلة شهر من المنافسة.

واحتل المنتخب الوطني المركز الرابع في بطولة كأس العالم المنظمة بقطر بعد خسارته أمام كرواتيا في مباراة الترتيب البوم السبت ، حيث حقق الاسود انجازا تاريخيا بوصولهم للمربع الذهبي كأول فريق عربي وافريقي .

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