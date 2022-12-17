ليبيا تعتبر ترسيم مصر للحدود البحرية انتهاكا للمياه الاقليمية

هبة بريس - وكالات

قالت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، الجمعة، انها ترفض قرار مصر بترسيم الحدود البحرية مع ليبيا من طرف واحد، وذكرت أنه “يخل بمبادئ حسن النية”.

واعتبرت الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية في بيان لها أن القرار الرئاسي المصري “غير عادل، لأنه صادر عن جانب واحد”، مشيرة إلى إمكانية إحالة هذا النزاع إلى محكمة العدل الدولية للبت في ترسيم الحدود البحرية بين الدولتين.

وذكرت في البيان: “لا يعتبر الخط الحدودي البحري المعلن من جانب واحد، تساوي المسافة بين السواحل الرئيسية لليبيا ومصر” ثم تابع “ناهيك عن إخلاله بمبادئ حسن النية لمخالفته ما تدّعيه مصر في كل المحافل الإقليمية والدولية باحترام سيادة ليبيا ووحدة أراضيها”.

وشدد الوزارة على أن أي ترسيم للحدود البحرية بين البلدين يجب أن يتم من خلال اتفاق عبر مفاوضات تضمن مصالح الطرفين وتحترم مبدأ المساواة.

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