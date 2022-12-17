بالمركز الرابع.. المغرب ينهي مشواره في مونديال قطر

هبة بريس -القسم الرياضي

أنهى المنتخب الوطني المغربي مشواره المتميز في مونديال قطر 2022، في المركز الرابع.

وخسر أسود الأطلس في مباراة الترتيب التي خاضها يومه السبت أمام المنتخب الكرواتي بهدفين مقابل هدف واحد.

وبهذه النتيجة، فقد ظفر المنتخب الكرواتي بالمركز الثالث “برونزية كأس العالم” بمونديال قطر 2022.

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