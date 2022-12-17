مباراة المغرب – كرواتيا .. هذه تشكيلة “أسود الأطلس”

2022-12-17 / 14:49
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هبة بريس

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم السبت 17 دجنبر، عن تشكيلة “أسود الأطلس” في مواجهة المنتخب الكرواتي.

وتجرى المباراة مساء اليوم باستاد خليفة الدولي، لتحديد المركز الثالث في منافسات كأس العالم التي تجرى أطوارها بقطر.

وفيما يلي تشكيلة المنتخب الوطني:
1- ياسين بونو
2- اشرف حكيمي
4- سفيان امرابط
7- حكيم زياش
11- عبد الحميد الصابيري
17- سفيان بوفال
18- جواد ياميق
19- يوسف النصيري
20- اشرف داري
23- بلال الخنوس
25- يحيى عطية الله
دكة الاحتياط :
5- نايف اكرد
6- رومان سايس
8- عز الدين اوناحي
9- عبد الرزاق حمد الله
10- انس زروري
12- منير المحمدي
13- الياس شاعير
14- زكرياء بوخلال
15- سليم املاح
16- عبد الصمد الزلزولي
21- وليد شديرة
22- احمد رضا تكناوتي
24- بدر بانون
25- يحيى جبران

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