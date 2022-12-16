منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

2022-12-16 / 11:52
0
هبة بريس - وكالات

تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال “قطر 2022”.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن الظهير الأيمن الكرواتي جوسيب يورانوفيتش والذي لعب ضد الأرجنتين في لقاء نصف النهائي لمدة 70 دقيقة وهو مصاب في ربلة الساق، لن يتمكن من خوض مباراة المغرب.

وأضاف أن يورانوفيتش سيتعافى من الإصابة في غضون 8 إلى 10 أيام، وفي الأسابيع المقبلة ستتم مناقشة مستقبله، حيث تحرص العديد من الأندية على التعاقد معه.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

إنفانتينو: إقامة كأس العالم للأندية بالمغرب في 2023

2022-12-16 / 12:11
Photo of الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام للأرجنتين

الركراكي: قلبي يدعم فرنسا و لدي الكثير من الاحترام…

2022-12-16 / 11:44
Photo of الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

الركراكي: احتجاج الجامعة على التحكيم “لن يغير الواقع”

2022-12-16 / 10:38
Photo of مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

2022-12-16 / 10:18
Photo of صحيفة هندية : المغرب دشن نظاما جديدا في عالم الرياضة

صحيفة هندية : المغرب دشن نظاما جديدا في عالم…

2022-12-16 / 09:44
Photo of حكم قطري يدير مباراة المغرب وكرواتيا

حكم قطري يدير مباراة المغرب وكرواتيا

2022-12-16 / 09:33
Photo of رئيس البرازيل يبعث برسالة لنظيريه الأرجنتيني والفرنسي قبل النهائي

رئيس البرازيل يبعث برسالة لنظيريه الأرجنتيني والفرنسي قبل النهائي

2022-12-15 / 23:28
Photo of بعد الخسارة أمام المغرب..سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال و3 أسماء لخلافته

بعد الخسارة أمام المغرب..سانتوس يرحل عن تدريب البرتغال و3…

2022-12-15 / 22:54
Photo of صحيفة “ماركا.. معاناة”مرّ بها المنتخب الفرنسي لحجز تذكرة المرور

صحيفة “ماركا.. معاناة”مرّ بها المنتخب الفرنسي لحجز تذكرة المرور

2022-12-15 / 20:26
Photo of اعلام اسباني.. الإنجاز الكروي للمغرب “من أروع القصص” في المونديال

اعلام اسباني.. الإنجاز الكروي للمغرب “من أروع القصص” في…

2022-12-15 / 19:36

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق