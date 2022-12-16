منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

هبة بريس - وكالات

تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال “قطر 2022”.

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع “تويتر”، إن الظهير الأيمن الكرواتي جوسيب يورانوفيتش والذي لعب ضد الأرجنتين في لقاء نصف النهائي لمدة 70 دقيقة وهو مصاب في ربلة الساق، لن يتمكن من خوض مباراة المغرب.

وأضاف أن يورانوفيتش سيتعافى من الإصابة في غضون 8 إلى 10 أيام، وفي الأسابيع المقبلة ستتم مناقشة مستقبله، حيث تحرص العديد من الأندية على التعاقد معه.

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