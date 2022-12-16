مهاجم كرواتيا: مواجهة المغرب ستكون “بمثابة حياة أو موت”

2022-12-16 / 10:18
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هبةبريس - وكالات

أكد المهاجم الكرواتي أندري كراماريتش، أن مباراة تحديد المركز الثالث ضد المغرب في مونديال 2022 لكرة القدم السبت، ستكون “بمثابة حياة أو موت” لأن “الفوز بميدالية يجعلك بطلا خالدا”.

وقال كراماريتش، خلال مؤتمر صحفي: “نفهم متعة الفوز بميدالية في كأس العالم. (…) إنه شيء يبقى معك لبقية حياتك”.

وتابع أن المغرب الذي بات أول بلد إفريقي وعربي يبلغ نصف النهائي “في نفس الوضع الذي كنا عليه في عام 1998، وبالتالي سيضحي بحياته من أجل هذه الميدالية”.

وأضاف: “سيتطلب الأمر صبرا ولن يكون لأحد الهامش في ارتكاب الأخطاء. ربما لحظة تميز أو مهارات فردية قد تقرر النتيجة”.

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