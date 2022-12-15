عاهل الأردن: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق”

2022-12-15 / 09:58
10
هبة بريس

عبر ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، عن تهانيه للعاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب “أسود الأطلس” في مونديال “قطر 2022”.

وكتب الملك الأردني في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا”.

وأضاف: “تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام”.

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of حاكم دبي: المغرب رفع رأس العرب

حاكم دبي: المغرب رفع رأس العرب

2022-12-15 / 13:17
Photo of بايدن مشيدا بأداء “أسود الأطلس” في المونديال: “ما حقّقه هذا الفريق رائع”

بايدن مشيدا بأداء “أسود الأطلس” في المونديال: “ما حقّقه…

2022-12-15 / 11:55
Photo of الملك يهاتف ماكرون ويهنئه بتأهل المنتخب الفرنسي

الملك يهاتف ماكرون ويهنئه بتأهل المنتخب الفرنسي

2022-12-15 / 10:10
Photo of “بايدن” يتابع مباراة فرنسا والمغرب رفقة عزيز اخنوش

“بايدن” يتابع مباراة فرنسا والمغرب رفقة عزيز اخنوش

2022-12-14 / 22:27
Photo of قمة الولايات المتحدة-إفريقيا..أخنوش يتباحث مع رئيسة “حساب تحدي الألفية”

قمة الولايات المتحدة-إفريقيا..أخنوش يتباحث مع رئيسة “حساب تحدي الألفية”

2022-12-14 / 21:14
Photo of أخنوش يبرز بواشنطن التزام المغرب بالشراكة بين إفريقيا والولايات المتحدة

أخنوش يبرز بواشنطن التزام المغرب بالشراكة بين إفريقيا والولايات…

2022-12-14 / 18:17
Photo of الأمين العام للحكومة يتباحث مع السفير الأسترالي الجديد بالمغرب

الأمين العام للحكومة يتباحث مع السفير الأسترالي الجديد بالمغرب

2022-12-14 / 13:59
Photo of زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب..محاولة لتدفئة العلاقات بين البلدين

زيارة وزيرة الخارجية الفرنسية للمغرب..محاولة لتدفئة العلاقات بين البلدين

2022-12-13 / 22:58
Photo of مجموعة الصداقة المغرب- فرنسا بمجلس المستشارين في زيارة إلى باريس

مجموعة الصداقة المغرب- فرنسا بمجلس المستشارين في زيارة إلى…

2022-12-13 / 21:44
Photo of بوريطة: العلاقات المغربية-الصربية مدعوة إلى وضع لبنات جديدة

بوريطة: العلاقات المغربية-الصربية مدعوة إلى وضع لبنات جديدة

2022-12-13 / 16:36

‫10 تعليقات

  2. الحمد لله على كل حال خسرنا مبارة واحدة لكن كسبنا العالمية اللهم احفظ المغرب وشعب المغرب وملك المغرب وملك الاردن ..

  3. شكر كبير لابطالنا شرفتمونا ورفعتم رأس كل المغاربة بل وكل العرب والمسلمين في انحاء العالم ..

  4. كل الاحترام والتقدير والشكر لكم يا من ادخلتم الفرح لقلوبنا ورفعتم عالمنا في كل بقاع العالم.تحية للمملكة الاردنية الهاشمية..

  8. لقد فزتم بقلوب المغاربة والافارقة والعرب هنيئا لكم بهذا التألق العظيم فدموعكم غالية لأنكم تستحقون الإحترام والتقدير..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق