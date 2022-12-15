عاهل الأردن: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق”

هبة بريس

عبر ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، عن تهانيه للعاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب “أسود الأطلس” في مونديال “قطر 2022”.

وكتب الملك الأردني في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا”.

وأضاف: “تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام”.

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