عاهل الأردن: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق”
هبة بريس
عبر ملك الأردن، عبد الله الثاني بن الحسين، عن تهانيه للعاهل المغربي وشعبه بما أنجزه منتخب “أسود الأطلس” في مونديال “قطر 2022”.
وكتب الملك الأردني في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”: “فخورون بما حققه المنتخب المغربي الشقيق من إنجاز كروي عالمي غير مسبوق عربيا”.
وأضاف: “تهانينا لأخي العزيز جلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي الشقيق. وإلى أسود الأطلس حليفكم النجاح والتوفيق في قادم الأيام”.
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10 تعليقات
شكراً يا أسود لم تفوزوا بالكاس لكنكم فزتم بحب وقلوب العالم ..
الحمد لله على كل حال خسرنا مبارة واحدة لكن كسبنا العالمية اللهم احفظ المغرب وشعب المغرب وملك المغرب وملك الاردن ..
شكر كبير لابطالنا شرفتمونا ورفعتم رأس كل المغاربة بل وكل العرب والمسلمين في انحاء العالم ..
كل الاحترام والتقدير والشكر لكم يا من ادخلتم الفرح لقلوبنا ورفعتم عالمنا في كل بقاع العالم.تحية للمملكة الاردنية الهاشمية..
تحية طيبة وشكرا لأسود الاطلس تستحقون التشجيع والاحترام..
شكرا للركراكي ولجميع اللاعبين شرفتونا دمتم مفخرة لنا جميعا..
لقد شرفتم الرياضة المغربية احسن تشريف يا ابطال المغرب..
لقد فزتم بقلوب المغاربة والافارقة والعرب هنيئا لكم بهذا التألق العظيم فدموعكم غالية لأنكم تستحقون الإحترام والتقدير..
تحية طيبة وشكرا لأسود الاطلس تستحقون التشجيع والاحترام..
تحية وشكر لأسود الاطلس انتم فخرا للمغرب الله الوطن الملك ..