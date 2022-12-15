محمد هنيدي للمنتخب المغربي:”صنعتو التاريخ وقصتكم هنرويها لأحفادنا”

نجلاء مزيان

أعرب النجم المصري محمد هنيدي عن افتخاره الكبير بأداء المنتخب المغربي و الإنجاز الذي حققه، رغم خسارته أمام نظيره الفرنسي، في نصف نهائي كأس العالم قطر 2022.

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه الرسمي على موقع “فايسبوك”، صورة للمنتخب المغربي، مرفوقة بتعليق جاء فيه:”صنعتوا التاريخ للوطن العربي وإفريقيا”.

وأضاف المتحدث ذاته:”تخطيتوا الأحلام وتوقعات أي شخص في العالم كله، واديتو كل الوطن العربي وكل إفريقيا أمل كبير وإرادة كبيرة، فخورين بيكم ولسه في قصص جاية هنوريها لعيالنا وأحفادنا زي ما هنروي قصتكم”.

و في سياق آخر، تأهل منتخب فرنسا إلى نهائي كأس العالم 2022، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-0، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا في قطر.

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي يصل إلى دور الثمانية في كأس العالم ثم أصبح أول منتخب إفريقي يتأهل للمربع الذهبي في البطولة.

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