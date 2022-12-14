هبة بريس _ رياضة

أعرب إيمانويل ماكرون، رئيس فرنسا، عن فرخه بمنتخب الديوك بعد التأهل إلى نهائي كأس العالم على حساب المغرب بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأربعاء على ملعب “البيت”، ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022.

وقال إيمانويل ماكرون في تصريحات لإذاعة “مونت كارلو”: “نحن فخورون جداً بما حقق منتخب فرنسا في كأس العالم 2022”.

وأضاف إيمانويل ماكرون: “المنتخب المغربي لعب بشكل جيد جداً في المباراة والبطولة بشكل عام”. أوضح: “مع خبرة ديدييه ديشامب سنفوز بكأس العالم الحالي بعد بلوغ نهائي المونديال أمام الأرجنتين”.

وعلق ماكرون على مستوى مهاجم منتخب فرنسا أوليفييه جيرو قائلاً: “اللاعب قدم مستوى رائعا في البطولة”.

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