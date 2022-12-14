جماهير مصرية تحتشد بالأعلام لتشجيع منتخب المغرب أمام فرنسا

هبة بريس _ رياضة

قالت “اليوم السابع” في مقال لها رصدت صورا لعدد من جماهير محافظة الإسكندرية، حاملين أعلام منتخب المغرب لمشاهدة المباراة نصف النهائية ببطولة كأس العالم “قطر 2022″، أمام منتخب فرنسا،.

وتتجه أنظار جماهير الكرة العربية من المحيط إلى الخليج، مساء اليوم الأربعاء، إلى مونديال قطر حيث نهائيات كأس العالم 2022 والموعد مع مباراة المغرب ضد فرنسا في القمة العربية الأوروبية المرتقبة وتقام المباراة بين منتخب فرنسا ومنتخب المغرب على أرض ملعب استاد البيت المونديالي في العاصمة القطرية الدوحة.

وتصدر منتخب المغرب المجموعة السادسة في الدور الأول، ثم تغلب على إسبانيا بركلات الترجيح في دور الستة عشر وفي دور الثمانية كان على موعد مع معركة كروية جديدة أمام البرتغال انتهت بفوزه بهدف للاشيء سجله يوسف النصيرى.

أما منتخب فرنسا فتصدر بدوره مجموعته في الدور الأول، ثم تغلب على بولندا في الدور الثاني (دور الـ 16) بنتيجة 4-1 وفي دور الثمانية فجر مفاجأة من العيار الثقيل بالإطاحة بمنتخب إنجلترا القوي بنتيجة 2-1.

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