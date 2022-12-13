رقم معاملات قطاع المعادن بلغ ما يقارب 100 مليار درهم سنة 2021

2022-12-13 / 18:40
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هبة بريس _ اقتصاد

أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن الاستثمارات في القطاع المعدني سنة 2021 فاقت 13 مليار درهم سنة 2021، منها 12 مليار درهم خاصة بالفوسفاط.

وأضافت بنعلي، في معرض ردها على سؤال شفوي بمجلس المستشارين حول “استراتيجية الحكومة للنهوض بقطاع المعادن”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن مساهمة القطاع في قيمة الصادرات الوطنية مثلث 26 بالمائة خلال نفس السنة، بمبلغ 86 مليار درهم.

وأشارت إلى أن رقم معاملات قطاع المعادن بلغ سنة 2021 ما يقارب 100 مليار درهم، مبرزة أن حجم الإنتاج الإجمالي للمواد المعدنية بلغ في نفس السنة 41 مليون طن، منها 38 مليون طن من الفوسفاط.

وقالت بنعلي “أن الوزارة تسعى إلى دعم وتشجيع البحث والتنقيب عن المعادن الذي يعتبر مرحلة أولية لتحديد جدوى الاستغلال المنجمي، لافتة إلى أنه ستتم مواصلة تنزيل مجموعة من الإجراءات والإصلاحات للنهوض بقطاع المعادن وجعله رافعة للتنمية على الصعيد الجهوي والمحلي”

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