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حرب الطرق.. 28 قت.يلا و2046 جريحا بالمدن خلال أسبوع

2022-12-13 / 17:32
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هبة بريس

لقي 28 شخصا مصرعهم، وأصيب 2046 آخرون بجروح، إصابات 80 منهم بليغة، في 1528 حادثة سير داخل المناطق ‏الحضرية، خلال الأسبوع الممتد من 05 إلى 11 دجنبر الجاري.

وعزا بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني الأسباب الرئيسية المؤدية إلى وقوع ‏هذه الحوادث، حسب ترتيبها، إلى عدم انتباه السائقين، وعدم احترام حق الأسبقية، والسرعة المفرطة، وعدم انتباه الراجلين، وتغيير الاتجاه بدون إشارة، وعدم ترك مسافة الأمان، وعدم التحكم، وتغيير الاتجاه غير المسموح به، وعدم احترام الوقوف المفروض بعلامة “قف”، والسير في يسار الطريق، والسياقة في حالة سكر، وعدم احترام الوقوف المفروض بضوء التشوير الأحمر، والتجاوز المعيب، والسير في الاتجاه الممنوع.

وبخصوص عمليات المراقبة والزجر في ميدان السير والجولان، تمكنت مصالح الأمن من تسجيل 33 ألفا و489 مخالفة، وإنجاز 5 آلاف و743 محضرا أحيلت ‏على النيابة العامة، فضلا عن استخلاص 27 ألفا و746 غرامة صلحية. ‏

وذكر المصدر ذاته أن المبلغ المتحصل عليه بلغ 5 ملايين ‏و980 ألفا و900 درهما، فيما بلغ عدد العربات الموضوعة بالمحجز البلدي 3 آلاف و409 عربات، وعدد الوثائق المسحوبة 5 آلاف و743 وثيقة، وعدد المركبات التي خضعت للتوقيف 244 مركبة.

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