كورونا بالمغرب.. تسجيل 139 إصابة جديدة 

2022-12-13 / 17:03
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 139 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة، مقابل تعافي 86 شخصا، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و863 ألف و25 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و417 ألف و92 شخصا، مقابل 24 مليون و916 ألف و631 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى57 ألف و148 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و 270 ألف و318 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و253 ألف و151 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الرباط سلا القنيطرة (61) والدار البيضاء سطات (41) مراكش آسفي (9) – وفاس مكناس 15 ) والعيون الساقية الحمراء (3) وبني ملال خنيفرة (1) وسوس ماسة (4) والعيون الساقية الحمراء (3) و الداخلة وادي الذهب (2) وكلميم وادنون (2) وطنجة تطوان الحسيمة (1) .

وبلغ مجموع الحالات النشطة 878 حالة، فيما لم تم سجيل سبع حالات خطيرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وبذلك يكون مجموعها 11 حالة.

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تعليق واحد

  1. ههههههه باليا وصلتوا 1.000.000.000 حالة
    من الاحسن ان تنشروا كل يوم مليون حالة ، لاننا شعب نعلم ان كل شيء من الله .
    ليس مثلكم تعبدون البشر

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