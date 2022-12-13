الركراكي: “وصولنا لنصف النهائي لم يكن بالصدفة”

هبة بريس - القسم الرياضي

أكد الناخب الوطني وليد الركراكي، على أن لاعبيه سيقاتلون من اجل تجاوز عقبة المنتخب الفرنسي والوصول لنهائي الحلم .

وقال وليد الركراكي في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة :”سنبذل كل جهد ممكن لبلوغ المباراة النهائية وتغيير عقليتنا في القارة الافريقية وهذا ما قلته للاعبين، إذا كنا سعداء فقط بوصولنا لنصف نهائي المونديال فهذه العقلية لا نريدها ”.

وتابع الناخب الوطنبي : ” نحن من بين أفضل 4 منتخبات في العالم لم نصل لهذا الدور باالصدفة وذلك ما سنقوم به لتأكيد استحقاقنا لبلوغ النهائي على أمل أن لا يحترمنا كثيرا المنتخب الفرنسي مثلما فعلت المنتخبات الأخرى، وألا ستكةن أمورنا أكثر تعقيدا ” .

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