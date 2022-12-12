بركة يترأس افتتاح الدورة الـ14 للمنتدى الإفريقي للبنيات التحتية

هبة بريس _ الرباط

– ترأس وزير التجهيز والماء نزار بركة، اليوم الإثنين بالرباط، حفل افتتاح أشغال الدورة الرابعة عشرة للمنتدى الإفريقي للبنيات التحتية (FAI 2022)، الذي ينظم تحت رعاية وزارة التجهيز والماء، تحت شعار: “البنية التحتية للنقل: ضرورة لإفريقيا متكاملة” ، وذلك بحضور عدد هام من الوزراء عن دول إفريقيا، وعدد من المسؤولين والخبراء عن قطاع البنيات التحتية والنقل.

وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء أن السيد بركة، أكد في كلمته الافتتاحية، أن المغرب تمكن عبر سياساته الاستباقية والإجراءات التي اتخذها صاحب الجلالة الملك محمد السادس من تطوير البنيات التحتية بكافة جهات المملكة، الشيء الذي جعل منها نموذجا ملهمًا لشركائه الإفريقيين، معتبرا أن المغرب لديه بنية تحتية ذات معايير دولية.

وبخصوص البنية التحتية، أشار الوزير إلى أن شبكة الطرق المصنفة، التي تدبرها الوزارة، تمثل رافعة مهمة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد حيث تُوفر 90 في المائة من حركة المواطنين و 75 في المائة من تدفق البضائع، مؤكدا أن إجمالي شبكة الطرق حاليا يصل إلى 57334 كيلومترا من الطرق المصنفة، منها 1800 كيلومتر من الطرق السيارة.

وأبرز أن مشروع الطريق السريع تزنيت-الداخلة الذي حقق تقدما كبيرا خلال الأشهر الأخيرة سيشكل طريقا جديدا إلى العمق الإفريقي.

وبخصوص قطاع الموانئ بالمملكة، أوضح السيد بركة أن بلادنا تتوفر حاليا على 43 ميناء موزعة على مختلف المناطق الساحلية المغربية، مبرزا أن الوزارة مسؤولة كذلك عن إنشاء البنية التحتية المتعلقة بقطاع الماء.

وأشار في هذا السياق، إلى أن المغرب يمتلك حاليا 149 سدا كبيراً، بالإضافة إلى 137 سدا صغيراً ومتوسطًا، و 88 محطة لمعالجة المياه و 9 محطات لتحلية مياه البحر.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنتدى هو حدث سنوي وإقليمي للبنية التحتية للنقل في شمال وغرب ووسط إفريقيا، حيث يجمع سنويا أكثر من 400 جهة فاعلة عمومية وخاصة من أكثر من 30 دولة، بهدف المناقشة وتبادل الخبرات حول قضايا البنية التحتية داخل القارة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0