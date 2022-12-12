قرض بقيمة 100 مليون أورو لبناء ميناء الناظور

هبة بريس _ الرباط

منح البنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية، اليوم الاثنين، قرضا بقيمة 100 مليون يورو إلى شركة ميناء الناظور غرب المتوسط من أجل بناء هذا الميناء في الجهة الشرقية.

وذكر بلاغ للمؤسسة التي تتخذ من لندن مقرا لها، أن هذا القرض هو دفعة جديدة بموجب اتفاقية قرض بقيمة 200 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تم توقيعها في عام 2015.

وأكد البنك أن ميناء الناظور غرب المتوسط، الذي يندرج في إطار مخطط تنموي أوسع للجهة الشرقية، سيساهم بشكل مباشر في تقليص الفوارق الترابية ودعم التنمية الاقتصادية للمنطقة وتحسين الولوج الإقليمي إلى البنية التحتية.

وشددت المؤسسة على أن التمويل الجديد سيمكن من تحرير الإمكانات الاقتصادية للجهة الشرقية، حيث من المتوقع أن يجتذب الميناء استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة، مشيرة إلى أن محطات الميناء ستعمل كمحفز لتوسيع السوق ومصدرا للولوج المباشر إلى فرص الاستثمار في القطاع الخاص، كما ستشجع خلق الصناعات المحلية.

يذكر أن المغرب هو عضو مؤسس للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وأصبح بلد عمليات في عام 2012. وحتى اليوم، استثمر البنك أكثر من 3,8 مليار يورو في المملكة من خلال 90 مشروعا.

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