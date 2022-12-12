قطر 2022 .. إشادة برلمانية بالتأهل التاريخي للمنتخب الوطني

هبة بريس _ الرباط

تتواصل رسائل الإشادة والتنويه بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم السبت الماضي، عقب تأهله إلى الدور نصف النهائي لكأس العالم 2022.

وهذه المرة من مجلس النواب، حيث أعرب ممثلو الأمة، بمناسبة جلسة الأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة الموجهة لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول موضوع “السياسة المائية بالمغرب”، عن سعادتهم بإنجاز أسود الأطلس، متقدمين، بهذه المناسبة، بأحر التهاني لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وللشعب المغربي.

وفي هذا الصدد، تقدم النائب سيدي إبراهيم خي، عن فريق التجمع الوطني للأحرار، بالتهنئة لجلالة الملك وللشعب المغربي على انتصار الفريق الوطني في مباريات كأس العالم المنظمة بقطر، معربا عن متمنياته له بالنجاح والتوفيق في المباريات القادمة.

ومن جانبه، أشاد النائب عبد الرحيم شاهد، رئيس الفريق الاشتراكي، بـ “العمل الجماعي الطموح لفريقنا الوطني، الذي حطم الذاتيات والأنانيات، وكرس الروح الوطنية الحاضرة دوما في اللحظات الصعبة والمنعطفات التاريخية الكبرى”.

وأضاف أن هذا الإنجاز يمثل استثناء مغربيا “نريد له أن يتحول إلى قوة دافعة تصنع التنمية وتكرس الالتحام والالتفاف الشعبي حول كل القضايا الوطنية”.

من جهته، أعرب النائب عبد الفتاح العوني، عن فريق الأصالة والمعاصرة، عن “تهانئه الخالصة والصادقة لكافة اللاعبين ولأعضاء الطاقم التقني للمنتخب الوطني ولرئيس الجامعة الملكية لكرة القدم، وكل أعضائها ، على هذا الإنجاز التاريخي الرائع في مونديال قطر 2022”.

وأشاد السيد العوني، في هذا السياق، بالجماهير المغربية والمغاربية والعربية والإفريقية التي “لم تدخر جهدا لتقديم الدعم والمساندة لكتيبة أسود وليد الركراكي”، معتبرا أن ذلك كان له الأثر البالغ في هذا الإنجاز غير المسبوق.

بدوره، نوه النائب عبد النبي عيدودي، عن الفريق الحركي، بفوز المنتخب المغربي على نظيره البرتغالي وبلوغه المربع الذهبي عن جدارة واستحقاق، معتبرا ذلك “انتصارا عربيا أمازيغيا إفريقيا للقارة السمراء، وتأكيدا راسخا لمعادلة رابح رابح التي وضعها صاحب الجلالة في التعامل مع إفريقيا”.

وأضاف السيد عيدودي أنه إذا كان المغرب قد ظفر بالتأهل إلى المربع الذهبي، فإن إفريقيا ستربح بكل تأكيد بطاقات إضافية لعبور منتخباتها إلى الدورات المقبلة من كأس العالم.

من جانب آخر، عبّر النائب البرلماني الكبير قادة، عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، عن اعتزازه الكبير بما حقّقه المنتخب الوطني المغربي في كرة القدم في نهائيات كأس العالم بدولة قطر، مبرزا أن فوز النخبة المغربية “شرّف بحق الرياضة الوطنية ورفعَ عاليا راية بلادنا في هذا المحفل الدولي الكبير، بقيادة إطار وطني شاب”.

على صعيد آخر، قال النائب البرلماني عدي شجري، عن فريق التقدم والاشتراكية، “إننا نهنئ أنفسنا على الإنجاز التاريخي الذي حققه أسود الأطلس في مونديال قطر، والذي جعل بلادنا مفخرة للشعب المغربي قاطبة، وللعالم العربي وللقارة الإفريقية”.

بينما تقدّم رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بلعسال شاوي، بدوره، بالتهاني إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس وإلى الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وإلى المنتخب الوطني، طاقما ولاعبين على كل ما قدموه، متمنيا لهم التوفيق والنجاح في ما بتقى من مباريات.

أما رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، عبد الله بووانو، فقال إن تأهل المنتخب الوطني المغربي لنصف النهاية يمثل “حدثا كبيرا”، معربا عن متمنياته الصادقة بالتوفيق للنخبة الوطنية والتأهل إلى النهائي والفوز بالكأس الذهبية.

وكان المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم قد تأهل إلى نصف نهائي كأس العالم بقطر، عقب فوزه، أول أمس السبت، على نظيره البرتغالي، على أرضية ملعب الثمامة، بهدف نظيف من توقيع يوسف النصيري.

وسيواجه المنتخب المغربي في نصف النهائي منتخب فرنسا يوم الأربعاء المقبل

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