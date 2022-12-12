أخنوش: التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود

2022-12-12 / 16:26
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هبة بريس - الرباط

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، أن السياسة المائية بالمغرب تكتسي أهمية كبرى بالنظر للدور الحيوي للماء في حياتنا الاجتماعية والاقتصادية وفي التوازن الإيكولوجي لبلادنا.

وقال أخنوش في كلمته بجلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب يومه الاثنين “الحمد لله الذي من على بلادنا بداية الشهر الجاري بأمطار الخير بعد أسوء موسم عرفه المغرب من ناحية شح الأمطار والمياه، حيث اقتربنا من الحد المطلق لنقص هذه المادة الحيوية وما لذلك من تداعيات على مختلف القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وماصاحبه من مخاوف حقيقة لدخول بلادنا في أزمة مائية.”

وأكد أخنوش، على أه التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود ، وتفادي نفص الماء الشروب وفتح آفاق الموسم الفلاحي الجديد، لكن لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المملكة خلال السنوات الأخيرة وتجنيب البلاد السيناريو الأسوء.

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