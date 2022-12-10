مقـ..ـتل 3 أشخاص وفقدان آخرين في انفجار وحريق بجزيرة جيرزي البريطانية

هبة بريس - وكالات

لقي ثلاثة أشخاص حتفهم وبقي آخرون في عداد المفقودين بعد انفجار وقع في مبنى سكني بجزيرة جيرزي البريطانية قبالة سواحل شمال فرنسا.

ووقع الانفجار قبل الساعة الرابعة صباحا وجرى إخماد حريق نتج عنه.

وقال روبن سميث، كبير ضباط الشرطة في جيرزي، في مؤتمر صحفي: “يؤسفني أن أعلن أنه لدينا الآن ثلاث وفيات”.

وذكر أن مبنى من ثلاثة طوابق “انهار تماما” ولحقت أضرار بمبنى مجاور.

ووصف المشهد بأنه “مدمر”، وحذر من احتمال وقوع المزيد من القتلى.

وأكد سميث إنه تم استدعاء فرق الإطفاء إلى المنطقة في الليلة السابقة بعد أن أبلغ السكان عن انتشار رائحة غاز و تم إجلاء ما بين 20 و30 شخصا.

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