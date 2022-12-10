Argentina's Lionel Messi jumps for the ball with Frenkie de Jong of the Netherlands, left, during the World Cup quarterfinal soccer match between the Netherlands and Argentina, at the Lusail Stadium in Lusail, Qatar, Friday, Dec. 9, 2022. (AP Photo/Ricardo Mazalan)

ميسي يعادل رقما قياسيا بعد مباراة الأرجنتين وهولندا

2022-12-10 / 10:03
0
هبة بريس - وكالات

حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إنجازا تاريخيا خلال المباراة التي قاد فيها منتخب بلاده للفوز على هولندا بركلات الترجيح (4-2) مساء الجمعة، في الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

وأحرز ميسي هدف التقدم الثاني “للتانغو” من ركلة جزاء في الدقيقة 73 من زمن اللقاء الذي أقيم على استاد لوسيل.

وسجل ميسي هدفه الرابع في مونديال قطر 2022، والعاشر في تاريخ بطولات كأس العالم لكرة القدم، ليعادل إنجاز مواطنه غابريل باتيستوتا، كأفضل هداف في تاريخ الأرجنتين خلال بطولات كأس العالم برصيد 10 أهداف.

وأصبح ميسي خامس لاعب من أمريكا الجنوبية نجحوا في تسجيل 10 أهداف أو أكثر في بطولات العالم، بعد كل من البيروفي تيوفيلو كوبيلاس، وباتيستوتا برصيد 10 أهداف لكل منهما، والأسطورة البرازيلي بيليه برصيد 12 هدفا، والظاهرة رونالدو برصيد 15 هدفا.

ما رأيك؟
المجموع 8 آراء
8

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of رونالدو في دكة الاحتياط.. هذه تشكيلة المنتخب البرتغالي

رونالدو في دكة الاحتياط.. هذه تشكيلة المنتخب البرتغالي

2022-12-10 / 15:02
Photo of مباراة المغرب والبرتغال.. هذه تشكيلة “أسود الأطلس”

مباراة المغرب والبرتغال.. هذه تشكيلة “أسود الأطلس”

2022-12-10 / 14:27
Photo of رئيس البرازيل يعلق على خسارة منتخب بلاده: “الفريق قدم أفضل ما لديه”

رئيس البرازيل يعلق على خسارة منتخب بلاده: “الفريق قدم…

2022-12-10 / 13:55
Photo of بعد الإقصاء.. مدرب المنتخب الهولندي يعلن استقالته

بعد الإقصاء.. مدرب المنتخب الهولندي يعلن استقالته

2022-12-10 / 12:33
Photo of قبيل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب والبرتغال

قبيل مباراة اليوم.. تاريخ المواجهات بين المغرب والبرتغال

2022-12-10 / 12:18
Photo of ميسي: مارادونا يتابعنا من الأعلى وهو الدافع لنا

ميسي: مارادونا يتابعنا من الأعلى وهو الدافع لنا

2022-12-10 / 11:46
Photo of الجامعة توزع آلاف التذاكر المجانية على الجماهير المغربية بقطر

الجامعة توزع آلاف التذاكر المجانية على الجماهير المغربية بقطر

2022-12-10 / 11:33
Photo of بعد الإقصاء “القاسي”.. نيمار يلمح للاعتزال دوليا

بعد الإقصاء “القاسي”.. نيمار يلمح للاعتزال دوليا

2022-12-10 / 10:23
Photo of صحيفة أمريكية: أسود الأطلس في المونديال.. قصة فريق فخور بإرثه الكروي

صحيفة أمريكية: أسود الأطلس في المونديال.. قصة فريق فخور…

2022-12-10 / 09:44
Photo of مونديال قطر.. المغرب يخوض مباراة تاريخية اليوم السبت

مونديال قطر.. المغرب يخوض مباراة تاريخية اليوم السبت

2022-12-10 / 09:25

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق