موعد مباراة الأرجنتين ضد كرواتيا فى نصف نهائي كأس العالم 2022

2022-12-09 / 23:22
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هبة بريس _ رياضة

ضرب منتخب الأرجنتين موعدا ناريا مع نظيره الكرواتى، فى الدور نصف النهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم 2022 المقامة حاليا فى قطر وتستمر حتى 18 ديسمبر الجارى.

وحقق المنتخب الكرواتي فوزا صعبا على نظيره البرازيلي بركلات الترجيح 4-2، بعد انتهاء 120 دقيقة بين المنتخبين بالتعادل 1-1، خلال المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب “المدينة التعليمية”، فى افتتاح منافسات دور ربع نهائى للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم “قطر 2022″، ليصبح منتخب كرواتيا أول المتأهلين لنصف نهائي المونديال.

فيما تأهل منتخب الأرجنتين على حساب نظيره الهولندى بركلات الترجيح، مساء الجمعة، فى ثانى مواجهات دور ربع نهائي كأس العالم 2022، المقامة حاليا فى قطر.

ومن المقرر أن تقام المواجهة الأولى فى نصف نهائى كأس العالم 2022، بين المنتخب الكرواتى ونظيره الأرجنتينى، يوم الثلاثاء المقبل 13 ديسمبر فى تمام التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، ويستضيفها استاد لوسيل.

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‫7 تعليقات

  2. اي فريق يلاعب ميسي انا معاه اقسم بالله انا كرهت الارجنتين من أجل هذا اللاعب

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