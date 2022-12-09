مجلس التعاون الخليجي يؤكد على مواقفه الثابتة من الصحراء المغربية

2022-12-09 / 20:16
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هبة بريس _ الرباط

أكد المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية على مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

وشدد المجلس الأعلى في ختام أعمال دورته الـ 43، اليوم بالرياض، شدد على أهمية الشراكة الإستراتيجية الخاصة بين مجلس التعاون والمملكة المغربية، وتنفيذ خطة العمل المشترك، وعلى مواقفه وقراراته الثابتة الداعمة لمغربية الصحراء، والحفاظ على أمن واستقرار المملكة المغربية ووحدة أراضيها.

كما أشاد المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن 2654 الصادر بتاريخ 27 أكتوبر 2022، بشأن الصحراء المغربية.

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