نجم المنتخب البلجيكي إدين هازارد يعلن اعتزاله دوليا

هبة بريس - وكالات

قرر النجم البلجيكي إدين هازارد أن يضع حداً لمسيرته مع المنتخب الوطني عقب الفشل في التأهل الى ثمن نهائي مونديال قطر وذلك وفق ما أعلن الأربعاء في حسابه على انستغرام.

وكتب لاعب ريال مدريد الإسباني البالغ 31 عاماً “اليوم، طويت صفحة… شكراً على حبكم. شكراً على دعمكم الذي لا مثيل له. شكراً لكم على كل هذه السعادة الذي شاركتموني إياها منذ عام 2008. لقد قررت إنهاء مسيرتي الدولية. سأشتاق اليكم”.

وتعود أولى مشاركات هازارد بقميص منتخب بلجيكا إلى 2008 ليصبح بعدها طرفا أساسيا في تشكيل المنتخب وقائدا له قبل إعلانه الاعتزال يوم الأربعاء.

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