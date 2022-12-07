إسرائيل تهنئ المغرب بعد الصعود لربع نهائي كأس العالم

2022-12-07 / 10:40
0
هبة بريس

بعث المسؤولون الإسرائيليون، اليوم الثلاثاء، ببرقيات تهنئة للمغرب بعد فوز منتخبها الوطني لكرة القدم على نظيره الإسباني وصعوده لدور ربع النهائي.

وهنأ بيني غانتس، وزير الدفاع الإسرائيلي في تغريدات له باللغتين العربية والإنجليزية، المنتخب المغربي بعد فوزه على المنتخب الإسباني في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء اليوم، والذي شهد صعود المغرب إلى الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم والمقامة في قطر.

وقال غانتس: مبروك لاصدقائنا المغاربة على فوزهم الكبير.

وهنأت وزارة الخارجية الإسرائيلية على صفحتها الرسمية على “تويتر”، والتي تأتي تحت اسم “إسرائيل بالعربية”، المنتخب المغربي، قائلة:
مبروك للشعب المغربي الشقيق! صنعتم التاريخ اليوم.

وكتبت في تغريدة أخرى لها على الصفحة نفسها: ألف مبروك لأسود الأطلس الصعود لدور الثمانية في المونديال للمرة الأولى في تاريخها. تهنئة من إسرائيل وشعبها لهذه الأسود أصحاب الزئير البارز في المونديال.

ومن جانبه، بعث عوفير غندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، برقية تهنئة مماثلة باللغة العربية، قال فيها: برافو يا أسود الأطلس. تستاهلوا!

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

العثماني عن فوز “أسود الأطلس” :”‏مفاجأة مزلزلة وسابقة”

2022-12-07 / 10:24
Photo of صحف إسبانية: “غرق فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”

صحف إسبانية: “غرق فريق الألف تمريرة وألف ركلة جزاء”

2022-12-07 / 10:14
Photo of رئيس حكومة لبنان يهنئ المنتخب المغربي

رئيس حكومة لبنان يهنئ المنتخب المغربي

2022-12-07 / 09:27
Photo of رافعين العلم المغربي.. أمير قطر ووالديه يحتفون بفوز “الأسود”

رافعين العلم المغربي.. أمير قطر ووالديه يحتفون بفوز “الأسود”

2022-12-07 / 09:17
Photo of موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

موعد مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي مونديال قطر

2022-12-06 / 23:52
Photo of FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

FT: المغرب يلغي الحدود ويكسب قلوب العرب في المونديال

2022-12-06 / 23:45
Photo of مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

مسؤولة قطرية تهنئ منتخب المغرب بالفوز.. وتستذكر الأندلس

2022-12-06 / 23:16
Photo of لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

لاعبو المغرب يرفعون علم فلسطين احتفالا بالفوز على إسبانيا

2022-12-06 / 23:13
Photo of أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

أخنوش يهنئ المنتخب الوطني بعد فوزه على اسبانيا

2022-12-06 / 23:04
Photo of “مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي المونديال

“مبابي” يحتفي برفيقه حكيمي بعد تأهل المغرب لربع نهائي…

2022-12-06 / 22:10

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق