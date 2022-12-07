رافعين العلم المغربي.. أمير قطر ووالديه يحتفون بفوز “الأسود”

2022-12-07 / 09:17
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هبة بريس - الرباط

احتفى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بفوز المنتخب المغربي على نظيره الإسباني، مساء أمس الثلاثاء، وتأهله لربع نهائي كأس العالم.

وظهر أمير قطر من على المنصة الشرفية لملعب المدينة التعليمية رفقة بعض أفراد أسرته، حاملين العلم المغربي ومحتفلين بالفوز.

كما نشرت والدة الأمير، الشيخة موزا بنت ناصر، فيديو على صفحتها وهي تتوشح العلم المغربي.

وتفاعل المغاربة مع عباءة الشيخة التي تزينت بألوان العلم المغربي.

وظهرت الشيخة موزا برفقة الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، الذي عبر عن فرحته بفوز الأسود أيضا.

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