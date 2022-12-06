سفارة تكرّم مشجع اقتحم ملعب بالعلم الفلسطيني خلال مونديال قطر

2022-12-06 / 18:28
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هبة بريس _ الرباط

استقبل هائل الفاهوم سفير فلسطين في تونس المدون أمين بالآغا الذي اقتحم ملعب مباراة منتخب تونس وفرنسا في مونديال قطر ورفع علم فلسطين للاحتفاء بفوز بلاده على فرنسا.

وتم خلال اللقاء تكريم بالآغا على “دوره في دعم الحق الفلسطيني خلال تظاهرة عالمية وأمام أنظار الملايين من المشاهدين بالعالم، تأكيدا منه على أن فلسطين كانت وستبقى في وجدان وعقول الشعب التونسي الشقيق وشعوب العالم أجمع المناصرة لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس”، وفق بيان للسفارة.

وقوبلت الحركة التي قام بها بالآغا بإشادة واسعة على مواقع التواصل حيث اعتبر البعض أنها تعبّر عن رفض الشعوب العربية لاتفاقيات التطبيع التي أبرمتها بعض الأنظمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي.

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