إيتو يعتذر عن ضرب يوتيوبر جزائري ويصرح: أتعرض للاستفزاز منذ 9 أشهر

2022-12-06 / 17:58
0
هبة بريس - وكالات

اعتذر صامويل إيتو، رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم، عن حادثة اعتداءه بالركل على مشجع جزائري بعد نهاية مباراة البرازيل وكوريا الجنوبية ضمن منافسات كأس العالم 2022، مؤكدا أنه تلقى الكثير من الاستفزازات منذ مباراة منتخب بلاده والجزائر في مارس الماضي.

وأظهرت لقطات فيديو جرى تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي، الأسطورة الكاميروني صامويل إيتو ، وهو على ما يبدو يركل رجلا خارج استاد 974 بعد المباراة التي فازت فيها البرازيل على كوريا الجنوبية 4 -1 مساء الاثنين في دور الستة عشر لمونديال قطر 2022.

واعتذر اللاعب السابق لبرشلونة وإنتر ميلان في بيان نشره، قائلا: خضت مشاجرة عنيفة مع شخص ربما كان مشجعا جزائريا، وأود أن أعتذر عن فقدان أعصابي ورد الفعل بطريقة التي لا تتناسب مع شخصيتي، أعتذر للجمهور عن هذا الحادث المؤسف.

وأضاف إيتو في بيانه: أتعهد بمواصلة مقاومة الاستفزازات المستمرة والمضايقات اليومية من بعض المشجعين الجزائريين، في الواقع منذ مباراة الكاميرون والجزائر في 29 مارس الماضي، كنت هدفا للإهانات ومزاعم الغش دون أي دليل.

وواصل: خلال كأس العالم تعرض الكاميرونيون لمضايقات من قبل الجزائريين حول ذات الموضوع، أود أن أشير إلى أن سيناريو هزيمة الجزائر كان قاسيا لكنه يتماشى مع قواعد وأخلاقيات رياضتنا، ورفضت جميع التماسات الاتحاد الجزائري لكرة القدم أمام الجهات المختصة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of ركلات الترجيح تحدد المتأهل لربع نهائى كأس العالم 2022 بين المغرب وإسبانيا

ركلات الترجيح تحدد المتأهل لربع نهائى كأس العالم 2022…

2022-12-06 / 18:40
Photo of سفارة تكرّم مشجع اقتحم ملعب بالعلم الفلسطيني خلال مونديال قطر

سفارة تكرّم مشجع اقتحم ملعب بالعلم الفلسطيني خلال مونديال…

2022-12-06 / 18:28
Photo of مواجهة المغرب ضد إسبانيا تتجه للأشواط الإضافية

مواجهة المغرب ضد إسبانيا تتجه للأشواط الإضافية

2022-12-06 / 17:59
Photo of الفيفا: كرة القدم المغربية تواصل نجاحاتها

الفيفا: كرة القدم المغربية تواصل نجاحاتها

2022-12-06 / 15:42
Photo of تمثيليات دبلوماسية بالمغرب تدعم “أسود الأطلس”

تمثيليات دبلوماسية بالمغرب تدعم “أسود الأطلس”

2022-12-06 / 15:21
Photo of صحف فرنسية: المغرب “آخر أمل” لإفريقيا والعالم العربي

صحف فرنسية: المغرب “آخر أمل” لإفريقيا والعالم العربي

2022-12-06 / 14:50
Photo of المغرب – إسبانيا .. التشكيلة الرسمية ل”أسود الأطلس”

المغرب – إسبانيا .. التشكيلة الرسمية ل”أسود الأطلس”

2022-12-06 / 14:15
Photo of الإعلام التركي: الأسود يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى أبعد نقطة في المونديال

الإعلام التركي: الأسود يمتلكون عناصر قوة تؤهلهم للوصول إلى…

2022-12-06 / 14:00
Photo of صحيفة “إندبندنت”: المنتخب المغربي يحمل آمال إفريقيا والعرب

صحيفة “إندبندنت”: المنتخب المغربي يحمل آمال إفريقيا والعرب

2022-12-06 / 13:36
Photo of من الملاعب والمقاهي.. مغربيات تتحدين عبارة “كوزينتك” ويشجعن “الأسود”

من الملاعب والمقاهي.. مغربيات تتحدين عبارة “كوزينتك” ويشجعن “الأسود”

2022-12-06 / 13:08

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق