المغرب واسرائيل
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موقع عبري: شركة إسرائيلية تتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي بالمغرب

2022-12-06 / 17:05
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هبة بريس - وكالات

أفادت وسائل إعلام عبرية يوم الثلاثاء، بأن شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية ستتولى التنقيب عن الغاز الطبيعي وإنتاجه في المغرب.

وقال موقع “واللا” العبري إن شركة “نيوميد إنرجي” الإسرائيلية وقعت اتفاقيات مع الوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم في المغرب وشركة “Aderco”، للحصول على ترخيص للتنقيب وإنتاج للغاز الطبيعي أو النفط من خلال “رخصة بوجدور أتلانتيك للتنقيب”، الواقعة قبالة الساحل المغربي في المحيط الأطلسي.

وذكرت أن إعلان اليوم هو جزء من خطوة استراتيجية واسعة من شأنها أن تجعل “NewMed Energy” كيان الطاقة الرائد في الشرق الأوسط.

وفقا للاتفاقيات، ستمتلك “نيو مد” 37.5٪ من حقوق رخصة ال
استكشاف، وتمتلك شركة Adarco نسبة 37.5٪ إضافية، ويتم تخصيص النسبة المتبقية (25٪) للوزارة الوطنية للمحروقات والمناجم المغربية، وفقا للقانون المحلي.

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