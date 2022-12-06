فتاح العلوي: قانون مالية 2023 يكرس التزامات البرنامج الحكومي
قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، الإثنين 5 دجنبر بالرباط، إن مشروع قانون المالية برسم السنة المالية 2023 يكرس تنفيذ التزامات البرنامج الحكومي، وفقا للتوجيهات الملكية السامية وللنموذج التنموي الجديد.
وفي مداخلة لها خلال جلسة عامة لمجلس المستشارين، أكدت الوزيرة أن الشاغل الرئيسي للحكومة هو الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين والحد من تأثيرات التضخم التي تشهدها حياتهم اليومية.
كما أفادت أن مشروع قانون المالية برسم سنة 2023 يمثل أول مشروع يحمل البصمة السياسية للحكومة الحالية، كما أنه يعكس رؤيتها السياسية لمواجهة مختلف التحديات ويرتكز على ثلاث محاور كبرى.
وأبرزت الوزيرة أن الأمر يتعلق أولا بإرساء أسس الدولة الاجتماعية عبر إصلاح منظومة الدعم وتوجهيه لورش تعميم الحماية الاجتماعية، موازاة مع مأسسة الحوار الاجتماعي وتأهيل القطاع الصحي وقطاعات التربية والتكوين على اختلاف مستوياتها.
وأضافت المحور الثاني يهم تعزيز الاستثمار المنتج للنمو ولمناصب الشغل، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية تعزيزا للأمن الطاقي والغذائي بالمملكة في مواجهة الأزمة الصحية والجيوستراتيجية والمناخية المتصاعدة.
أما المحور الثالث، فيتعلق الأمر بالمضي قدما في إصلاح النظام الضريبي، بالموازاة مع التحكم في التوازنات الماكرو اقتصادية لاستدامة الإصلاحات المجتمعية والتنموية التي أطلقها المغرب.
وأكدت الوزيرة فتاح أن تحقيق هذه التحولات الكبرى التي تستثمر تراكمات ومكتسبات أزيد من 20 سنة، تظل المعيار الأول لاختيارات مشروع قانون المالية لسنة 2023.
10 تعليقات
إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الغدائية هذا هو هدف الحكومة والتي يجب ان ترتكز عليه لمالية 2023..
الحكومة جاءت لخدمة مصالحهم لا احد فيهم يستحق ان يكون مسؤول لكن قدر الله وما شاء فعل ،نستحق اسوء من ذالك ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم وحسبنا الله ونعم الوكيل في هذه الحكومة..
مشروع قانون المالية لسنة 2023 لا يخدم مصالح الشعب المغربي ..
عند الله يلتقي المختصمون .المواطن الضعيف والمتوسط هو من يتحمل العبىء ..
نتمنى اعادة النظر في الفئة الهشة والتي لا تتوفر على التغطية الصحية…
اين نصيب الشباب العاطل عن العمل الذي اجتاز سن 30 سنة..
لماذا الحكومة استتنت المتقاعدين الذين احتلوا على التقاعد في 2020’2021 و2022 من زيادة 5% من طرف الصندوق الطني للصمان الاجتماعي.
هل يوجد في المغرب نوعان من المتقاعدين؟
البرنامج الحكومي للسنة المقبلة لا يفيذ في شيء مادام صغار الموظفين والمتقاعدين يحرمون من الزيادة في رواتبهم ومعاشاتهم في ظل هذا الارتفاع المهول والصاروخي الذي تعرفه المواد الغذاىية والاستهلاكية وعلى الحكومة أن تفكر في تخفيض اجور كبار المسؤولين بالدولة مدنيين كانوا ام عسكريين وبذلك يمكنها تفعيل الزيادات التي كانت مقررة للمواطنين والمواطنات
القانون الجديد لا يفيذ الشعب في شيء