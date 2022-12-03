التراب: “المكتب الشريف للفوسفاط سيستثمر في الطاقة الشمسية و الريحية”

2022-12-03 / 23:26
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هبة بريس ـ الرباط 

قدم التراب أمام جلالة الملك، البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد لمجموعة OCP، ويرتكز هذا البرنامج على الرفع من قدرات إنتاج الأسمدة، مع الالتزام بتحقيق الحياد الكربوني قبل سنة 2040، وذلك من خلال الاعتماد على الإمكانات الفريدة من الطاقة المتجددة، وعلى المنجزات والمكاسب التي حققتها المملكة في هذا المجال، بفضل القيادة الرشيدة والرؤية السديدة لصاحب الجلالة.

ومن خلال الاستثمار في الطاقة الشمسية والطاقة الريحية، تهدف المجموعة إلى تزويد جميع منشآتها الصناعية بالطاقة الخضراء بحلول سنة 2027.

و ستمكن هذه الطاقة الخالية من الكربون من تزويد المنشآت الجديدة لتحلية مياه البحر، من أجل تلبية احتياجات المجموعة، وكذا تزويد المناطق المجاورة لمواقع المجمع الشريف للفوسفاط بالماء الصالح للشرب والري.

وستمكن هذه الاستثمارات، على المدى البعيد، من وضع حد لاعتماد المجموعة، التي تعتبر المستورد الأول للأمونياك على الصعيد العالمي، على هذه الواردات، وذلك عبر الاستثمار في سلسلة الطاقات المتجددة – الهيدروجين الأخضر – الأمونياك الأخضر، مما سيمكنها من ولوج سوق الأسمدة الخضراء بقوة وحلول التسميد الملائمة للاحتياجات الخاصة لمختلف أنواع التربة والزراعات.

وسيتم تعزيز هذا الطموح من خلال برامج دعم المقاولات الصناعية الصغرى والمتوسطة، وكذا المقاولات الفاعلة في قطاعي الطاقة والفلاحة. وهو ما سيساهم في بروز منظومة بيئية وطنية مبتكرة، وخلق فرص جديدة للشغل والإدماج المهني للشباب.

وقد خصص لهذا البرنامج الجديد، الذي يهدف إلى ترسيخ المكانة العالمية لمجموعة OCP ، استثمار إجمالي يقدر بـ 130 مليار درهم خلال الفترة 2023 – 2027، ويهدف إلى تحقيق نسبة إدماج محلي تصل إلى 70 في المائة، إضافة إلى مواكبة 600 مقاولة صناعية مغربية، وخلق 25000 منصب شغل مباشر وغير مباشر.

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‫12 تعليقات

  1. مشروعات السقي بالطاقة الشمسية ينبغي ان تدعمه الدولة، للتخفيف من تكلفة دعم الغاز، بل التلويح بإلغاء الدعم، وحرمان الفلاح الصغير والمواطن المغربي عبى حد سواء من قوت يومه من المنتوجات الفلاحية المعيشية!!

  4. ماذا استفدنا نحن المواطنين الضعفاء امام هذا الغلاء و ضرب القدرة الشرائية ديالنا

  5. من الأحسن الإستثمار في الطاقة النووية رخيصة وأكثر إنتاجية أما هذه الطاقات المتجددة فغالية التكلفة وضعيفة الإنتاجية

  6. كل مرة ocp تقدم لجلالة الملك مشروع استثماري. كل سنة كل 10 سنوات. بدون نتيجة. والملك يتسائل أين الثروة. ماعساه أن يفعل مع خبراء السرقة وكثرتهم. يكاد يكون البلد كل شبر فيه يوجد فاسد. في كل إدارة ومكتب

  8. 13 مليار دولار كفيلة لإنهاء الأزمة المالية التي يعيشها المواطن 😥 . أخنوش قاليك الدولة ما عندهاش. صندوق محمد السادس للاستثمار حطو فيه 15 مليار دولار بوحده. النتيجة غادي تبان عند الكبار فقط

  11. لا اهتمام بتخصيب اليورانيوم لي كيصدروه ولا بالكمياء النووية ،!!!!!

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