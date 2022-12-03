الملك يترأس مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر للمجمع الشريف للفوسفاط

2022-12-03 / 19:48
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هبة بريس

ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

و جاء في بلاغ الديوان الملكي أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده، ترأس يومه السبت 3 دجنبر 2022 بالقصر الملكي بالرباط، مراسيم تقديم البرنامج الاستثماري الأخضر الجديد للمجمع الشريف للفوسفاط (2023 – 2027) وتوقيع مذكرة التفاهم بين الحكومة ومجموعة OCP المتعلقة بهذا البرنامج.

ويندرج هذا الحفل في إطار التوجه الإرادي الذي كرسه جلالة الملك، حفظه الله، منذ عدة سنوات، في مجال الانتقال إلى الطاقات الخضراء والاقتصاد الخالي من الكربون.

كما يأتي امتدادا لجلسة العمل التي ترأسها جلالته في 22 نونبر الماضي، والتي خصصت لتطوير الطاقات المتجددة والآفاق الجديدة المفتوحة في هذا المجال.

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‫8 تعليقات

  2. اللهم انصر جلالة الملك محمد السادس نصرا عزيزا اللهم احفظه يا ارحم الراحمين يا رب العالمين 🤲🤲🤲🤲

  6. الله ينصر سيدنا عاااااااااش الملك لعزيز الغالي كنحماقو عليه يا ربي تخليه لينا و طول عمرو

  7. اللهم احفظ ملكنا الحبالعلوية الشريفة
    اللهم من أراد ببلادنا سوءا اجعل كيده في نحره واشغله في نفسه واجعل دائرة السوء من حوله يارب

  8. الله يحفظ بلادنا ويحفظ ملكنا و يخلي ان شاء الله المغرب دائما في التقدم والازدهار بحول الله

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